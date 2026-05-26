Grossi: “Con Pizza e Ferrante vincono i partiti, politica torna sulla scena”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Vicesindaco del Comune di Grottolella, Marco Grossi:

Le vittorie di Nello Pizza al Comune di Avellino per il centro sinistra e di Mario Ferrante al Comune di Ariano Irpino per il centro destra , segnano il ritorno dei partiti e delle coalizioni sulla scena amministrativa e politica. Soprattutto nel capoluogo dove con il mandato di Paolo Foti 2013- 2018 si era verificata l’ultima vittoria con una coalizione ben definita al secondo turno di ballottaggio.

Ad Avellino dopo le stagioni civiche dei due ultimi Sindaci di Gianluca Festa e Laura Nargi, che pur provenivano da esperienze partitiche e amministrative. Ma in città ieri sera si respirava il clima della vittoria di Pino Galasso alle amministrative del 2004 al primo turno.

Molte persone sono tornate con la mente a quella tornata elettorale. Altri tempi dove erano forti e presenti personaggi politici come Ciriaco De Mita e Nicola Mancino, dove veniva prima l’appartenenza politica e poi il proprio destino personale.

Da ieri dunque ad Avellino il campo largo e ad Ariano il centro destra, hanno rimesso radici sul piano amministrativo a differenza di quanto accaduto nella vicina Salerno con la vittoria dell’ex Governatore Vincenzo De Luca a capo di una coalizione “civica”.

Ad ogni buono conto la vittoria di Pizza e di Ferrante è la vittoria della politica che torna prepotendemente sulla scena, con i suoi riti, con le sue logiche e con le sue metodologie.

Se questa e’ una buona notizia solo il tempo potrà dircelo, noi da buoni cittadini confidiamo che la politica possa aiutare le nostre comunità a crescere in meglio. I cittadini di Avellino e Ariano ma in generale di tutti i Comuni che sono andati al voto si aspettano fin da subito atti amministrativi per le loro comunità amministrate.

Ora però tocca amministrare per il bene di tutti e raggiungere i risultati concreti calandosi nella realtà afferrando fin da subito la dimensione concreta dell’agire amministrativi.