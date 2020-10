Attualità In Evidenza Primo Piano De Luca: “Con mille positivi al giorno e duecento guariti è lockdown. Locali potranno aprire alle 5” 9 Ottobre 2020

“Con mille contagiati al giorno e appena duecento guariti è lockdown. Per evitare chiusure generalizzate dobbiamo pareggiare il numero di contagiati e guariti giornalieri”.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì invita ancora una volta al rispetto delle norme anti contagio, altrimenti le chiusure che peserebbero in maniera impattante sull’economia già provata dai mesi scorsi saranno inevitabili.

In regione restano in vigore le attuali ordinanze, con un solo cambiamento: i locali potranno aprire un’ora prima al mattino, ovvero alle 5 e non più alle 6. “E’ l’unica richiesta che accoglieremo – spiega De Luca – In Europa, quando si va in un ristorante, di solito dalle 22 in poi non si cena da nessuna parte. Ci sono cattive abitudini che vanno modificate e non e repressione, fascismo o sadismo. E’ il minimo indispensabile se vogliamo non essere costretti a chiudere tutto”.