Centro di raccolta di Pianodardine, avviata attività di verifica

IL Comune di Avellino comunica che è in corso un’attività di verifica dello stato dei luoghi dell’area adibita a Centro di Raccolta Provvisorio sita nel in Via Pianodardine s.n.c , nella materiale disponibilità della De Vizia Transfer S.p.A. Tanto si è reso necessario a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.562/2024, che ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 , ha validità 18 mesi.

Pertanto gli uffici incaricati hanno avviato una doverosa e opportuna indagine conoscitiva al fine di verificare la documentazione abilitativa necessaria per lo svolgimento del servizio di raccolta.