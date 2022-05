Al giorno d’oggi sono tantissime le app (e ancora di più i siti web) di dating online che permettono di ampliare la propria sfera di conoscenze, di flirtare o di cercare la propria anima gemella. I tempi in cui questo tipo di piattaforme erano scherniti, considerati squallidi o volgari sono fortunatamente ormai passati e, addirittura, la pratica della conoscenza online è diventata una vera e propria consuetudine.

Questa ha certamente i suoi vantaggi e svantaggi da tenere in considerazione, tuttavia non è da trascurare il fatto che con questi sistemi è possibile abbattere il muro della timidezza e corteggiare con tutta la passione che si desidera. Garantiamo che l’effetto “farfalle nello stomaco” permane e, anzi, può essere ancora più forte nel momento in cui si riesce a combinare un appuntamento e si deve passare dalla comunicazione protetta dallo schermo a quella faccia a faccia con il potenziale partner.

Per chi non è pratico di questo intrigante mondo, tuttavia, può essere difficile intercettare immediatamente le attenzioni di qualcuno. Molti infatti lamentano di aver trascorso mesi all’interno di un sito di incontri senza avere avuto nemmeno l’opportunità di un dialogo via chat con un eventuale compagno. Come nella vita reale, infatti, anche online l’occhio vuole la sua parte ed è importante, se non fondamentale, curare alla perfezione il proprio profilo per riuscire ad esprimere e trasmettere tutto il nostro potenziale. Vediamo quali sono i passaggi fondamentali da seguire per rendere interessante e cliccabile il proprio profilo.

Cosa c’è di sbagliato sul tuo profilo?

Cominciamo col dire che è assolutamente fondamentale inserire almeno una propria immagine del profilo, di una qualità decente. Certamente può suscitare imbarazzo esporsi pubblicamente su piattaforme di appuntamenti online, soprattutto quando ci si trova in un’età avanzata. Non potete pretendere le attenzioni di un eventuale partner se non vi mettete in gioco mostrandovi per quello che siete e, anzi, nascondervi non farà altro che rendere il vostro account sospetto e poco trasparente. Vi ricordiamo, inoltre, che non c’è assolutamente niente di male nel cercare online una persona con cui trascorrere del tempo o di cui innamorarsi.

Non trascurate la vostra biografia. Avete inserito la vostra età e il luogo di residenza? Certo, ma spesso può essere necessaria qualche informazione in più. Scrivete cosa vi piace fare nel tempo libero, i vostri interessi, le vostre qualità e anche un difetto che riconoscete di avere. Talvolta può essere cosa gradita inserire la citazione di un libro o di un film che vi è piaciuto particolarmente.

Nel caso in cui riusciate ad ottenere le attenzioni di un utente e si creino le condizioni per comunicare in chat, non siate sbrigativi. Non cercate immediatamente di organizzare un appuntamento ma, al contrario, dimostratevi rilassati e intenzionati a conoscere la persona dall’altra parte in modo più approfondito facendo domande e dimostrandovi incuriositi su tutto ciò che ha da dire.

Infine, può essere importante fare un ripasso di tutti i termini e i neologismi che vengono utilizzati per spiegare alcuni atteggiamenti degli utenti sulle piattaforme di dating online come: lo zombing, il ghosting o il kondo-ing.

Questi, insomma, sono i pochissimi accorgimenti che vi permetteranno di aumentare le probabilità di successo su questo tipo di piattaforme.

Come scegliere una foto profilo adatta?

Come già detto, è assolutamente essenziale arricchire il proprio profilo sulle piattaforme di dating online con una o più foto. Questo perché l’immagine che sceglierete rappresenterà il biglietto da visita che potrà invogliare altri utenti a visitare il vostro profilo e, con molta probabilità, ad avviare una comunicazione via chat con voi.

Il suggerimento principale è quello di scegliere una fotografia di buona qualità, senza particolari effetti o filtri, in cui sorridete oppure mentre siete intenti a fare qualcosa che vi rappresenta. Qualcuno sceglie di inserire un’immagine mentre suona il pianoforte, qualcun altro utilizza addirittura la foto mentre è a cavallo. La semplicità, comunque, in questo caso è sempre un’arma vincente.

Evitate foto di stock reperibili online, incluse quelle che raffigurano tramonti, spiagge oppure paesaggi che avete incontrato in uno dei vostri viaggi recenti. Provate a mettervi nei panni degli utenti che potrebbero imbattersi nel vostro profilo. Voi sareste davvero incuriositi di conoscere una persona che ha come foto profilo l’immagine di una margherita al sole?