Dati Istat: in un anno l’Irpinia ha perso mille residenti

Non si arresta lo spopolamento delle comunità irpine. Dalle anagrafi dei 118 comini della provincia di Avellino, mancano all’appello 1.478 abitanti, secondo i dati forniti dall’Istat.

Questo il saldo al primo gennaio del 2023. In un anno, è come se fosse stato cancellato un paese dalla cartina geografica provinciale. In dodici mesi, la popolazione residente è passata da 402.929 abitanti ai 401.451.

Dall’Irpinia vanno via giovani ed anche intere famiglie. La pandemia ha fatto la sua parte negli ultimi anni, si svuotano sempre più i borghi dell’Alta Irpinia. Va meglio nelle zone dell’hinterland, ma non per il capoluogo.