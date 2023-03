Auto in fiamme, paura a Lioni. E’ successo questa notte, subito dopo le due. L’episodio, la cui matrice al momento è ancora sconosciuta e al vaglio degli inquirenti che stanno indagando su quanto è accaduto, si è verificato in via San Bernardino.

E’ stato qui che un’autovettura, all’improvviso, ha preso fuoco. La macchina si trovava parcheggiata sotto il porticato di un edificio del posto. E’ andata completamente distrutta. I residenti hanno visto le fiamme sprigionarsi e, quindi, si sono spaventati molto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni. I caschi rossi hanno domato le fiamme ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze ben più gravi.