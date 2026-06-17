Danni ingenti in Irpinia: Altragricoltura Avellino sollecita incontro e intervento alla Regione Campania

La violenta grandinata che ha colpito l’Irpinia nelle ultime ore ha causato danni ingenti ai campi e alle aziende agricole del territorio. In pochi minuti interi raccolti sono stati compromessi, lasciando gli agricoltori in una condizione di forte difficoltà in un territorio, peraltro, già fortemente colpito dalla crisi di reddito e, come Altragricoltura Avellino ha denunciato negli ultimi mesi, dai problemi deòòa “cascola delle nocciole” che hanno compromesso l’annata agraria dello scorso anno.

Tra le aziende colpite c’è anche quella di Roberto Lauro, presidente di Altragricoltura Avellino, che ha visto i propri terreni devastati. È un colpo duro, che non riguarda solo l’aspetto economico: è la perdita del lavoro di un anno, della programmazione, della stabilità di un’intera famiglia.

Roberto Lauro, nella sua veste di Presidente Provinciale di Avellino della Confederazione Sindacale Altragricoltura, sottolinea: “Questi eventi, sempre più frequenti e intensi, richiedono attenzione immediata e strumenti adeguati che vadano ben al di là di quelli attualmente disponibili. Non possiamo più considerare gli eventi ambientali come rare e occasionali eccezioni: sono ormai parte della realtà con cui l’agricoltura irpina deve confrontarsi e non è possibile che gli agricoltori possano affrontare da soli gli effetti sempre più impattanti dei cambiamenti climatici contraendo assicurazioni sui rischi di cui non possono assumere per intero il costo peraltro non remunerato dal mercato.”

Per questo per Altragricoltura Irpinia è necessario un confronto serio e tempestivo, capace di individuare soluzioni concrete per sostenere le aziende colpite e rafforzare la capacità del territorio di reagire a fenomeni climatici estremi.

In questa direzione, Altragricoltura Avellino chiede un incontro urgente al Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Avv. Raffaele Aveta, ed all’Assessore regionale all’Agricoltura, Dott.ssa Maria Carmela Serluca, per avviare:

– una ricognizione puntuale dei danni subiti dalle aziende

– l’attivazione di misure straordinarie di sostegno

– il rafforzamento degli strumenti assicurativi e di prevenzione

– la definizione di un percorso stabile per affrontare gli eventi climatici estremi

Gli agricoltori irpini hanno bisogno di risposte rapide e di un quadro di intervento chiaro, che permetta loro di rialzarsi e continuare a lavorare con dignità.

Altragricoltura Avellino, con Roberto Lauro in prima linea, è pronta a portare la voce delle aziende colpite e a contribuire alla costruzione di soluzioni efficaci. Siamo certi che la Regione comprenderà l’urgenza della situazione e accogliendo la nostra richiesta di confronto, vorrà predisporre quanto è possibile attuare