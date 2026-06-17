Monteforte, pronto il ricorso al Consiglio di Stato

Monteforte – Pronta a proseguire senza sosta l’azione amministrativa della giunta guidata dal sindaco Fabio Siricio. Sono state rese note le motivazioni della sentenza del Tar della Campania di sei giorni fa, sezione staccata di Salerno, che ha accolto parzialmente i ricorsi presentati contro l’esito delle elezioni comunali del 23 e 24 novembre, disponendo l’annullamento delle operazioni elettorali svolte nelle sezioni numero 1 e numero 7.

Nelle motivazioni viene chiarito che «l’annullamento parziale delle operazioni elettorali ha effetti diversi dall’annullamento integrale della consultazione elettorale, determinando la permanenza in carica degli attuali organi elettivi che continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all’esito delle rinnovate operazioni elettorali, in adesione al principio della continuità amministrativa».

Nel frattempo la squadra di governo è pronta a presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ”sospenderà” l’indizione delle elezioni previste dalla sentenza di primo grado. «Il nostro lavoro a beneficio della comunità non si ferma – sottolinea il sindaco -. Dal nostro punto di vista, siamo molto tranquilli e, dunque, continueremo a operare per il paese come abbiamo fatto in tutto questo tempo, portando a casa anche degli ottimi risultati dal punto di vista amministrativo».