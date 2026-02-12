Consulta Argento, Perrotta: “Valorizzare il patrimonio di esperienza degli anziani”

Parte dal capoluogo irpino il laboratorio dedicato alla terza età, con l’obiettivo di affrontare in maniera organica i temi dei servizi, della sicurezza e della partecipazione attiva degli anziani alla vita pubblica. Questa mattina, presso la sede dell’Urban Center nell’ex chiesa del Carmine in piazza del Popolo, la commissaria prefettizzia Giuliana Perrotta ha presieduto la riunione inaugurale della Consulta Argento.

Attorno allo stesso tavolo rappresentanti di associazioni, sindacati, comitati, enti del terzo settore, volontariato, istituzioni e organismi pubblici o di interesse collettivo, insieme a esperti chiamati a collaborare con l’ente per costruire un percorso condiviso. L’obiettivo è chiaro: riconoscere e rafforzare il ruolo di una fascia consistente della popolazione, quella degli anziani.

“Daremo un ruolo attivo alla parte più consistente della popolazione”, ha dichiarato Perrotta, sottolineando come l’invecchiamento demografico imponga un cambio di prospettiva nelle politiche pubbliche. “Con l’invecchiamento della popolazione è necessario attuare politiche organiche, un nuovo approccio”.

La commissaria ha ricordato come in passato l’uscita anticipata dal lavoro fosse vista come uno strumento per favorire il ricambio generazionale. “Prima si andava in pensione per far spazio ai giovani. Io stessa sono andata via anticipatamente perché avevo raggiunto il massimo della pensione e per fare posto ai giovani. Oggi però, con il crollo delle nascite, tanti giovani non ci sono più”.