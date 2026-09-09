Dalla Tezenis Verona all’Halley Campania Avellino Basket: il cestista Serpilli si presenta

Presentato questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaDelMauro l’atleta Michele Serpilli. Il cestista biancoverde si ritrova per la prima volta in Irpinia ed in queste prime uscite di preseason ha dimostrato il suo valore, giocatore talentuoso e duttile, che sarà funzionale al sistema di coach Gennaro Di Carlo.

Queste le parole del giocatore marchigiano, che così si esprime su questo inizio di avventura in Irpinia: “Sin dal primo giorno il gruppo solido è sembrato solido, compatto questo si vede anche in campo e credo questo sia importante”.

Reduce dalla vittoria del campionato con la Tezenis Verona, Serpilli porta esperienza e cultura della vittoria, in una squadra nella quale non mancano giocatori vincenti. “A Verona ho avuto modo di vivere un momento formativo della mia carriera. Non è stato facile vincere il campionato, ma ho capito come riuscire nell’impresa di trionfare in un torneo difficile come la Serie A2. Ad Avellino porto questo mio passato recente e la positività per raggiungere l’obiettivo e da mantenere anche nei momenti complicati”.

In Irpinia ha ritrovato anche Achille Polonara, di cui è nipote e che in qualche modo ha inciso sulla sua decisione di giocare a basket: “Per me è stato sempre uno stimolo, se faccio questo mestiere è anche perchè lo vedevo giocare. L’ho sempre seguito, lui ha seguito me non facendomi mancare il supporto. Vivere insieme questa stagione sarà stimolante”.

Ad Avellino arriva fortemente voluto da coach Gennaro Di Carlo, che lo ha sempre cercato anche in passato.”Coach Di Carlo l’ho conosciuto a Montegranaro, mi stima e mi da tanta fiducia. Avverto queste vibes positive, che mi permettono di giocare con maggiore leggerezza”.

Di Avellino e dell’Irpinia ha imparato a conoscere la passione del pubblico, che aveva già riscontrato da avversario. “L’anno scorso con Verona ho avvertito il calore del PalaDelMauro, al pubblico chiedo di essere numeroso per trasformare il campo in un fortino, perchè sarà importante vincere in casa, come avere continuità in trasferta”.