Vertice in Prefettura sul Depuratore di Nusco, il sindaco Iuliano: stop al percolato negli impianti

AVELLINO- “Niente percolato negli impianti F1 e F2 del Depuratore di Nusco”. E’ la proposta, gia’ approvata nel consiglio comunale allargato a Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi, che il sindaco del comune irpino Antonio Iuliano ha ribadito ai microfoni della stampa entrando a Palazzo di Governo dove e’ in corso una riunione operativa sulla questione dell’impianto di Contrada Fiorentine, da settimane al centro del dibattito per i miasmi che procurano molestie ai cittadini. Al tavolo convocato dal prefetto Franca Fico sarà questa la posizione del comune irpino. “Come ho ribadito ieri nel consiglio comunale, porto pure qui in Prefettura la stessa posizione.. Prima di tutto negli impianti F1 f2 non si deve scaricare percolato..Non si deve scaricare nessun tipo di percolato, perché il problema è proprio questo. Il percolato emana un bruttissimo odore gli altri, diciamo le altre categorie si possono scaricare. La mia proposta l’ho portato in consiglio comunale ieri e l’hanno accettata tutti. L’ hanno votata tutti e l’hanno condivisa tutti: sia la minoranza che anche il sindaco di di Lioni e il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi.”. Cosa dire da parte del sindaco e’ chiaro. Cosa si aspetta dalla riunione operativa di oggi? “Non so perché c’hanno convocato, perché la convocazione mi è arrivata ieri, quindi non so la convocazione di che si tratta. .Mi auguro che sia un tavolo che parla di soluzioni a al problema”. Una convocazione legata alle iniziative del sindacato, gli fa notare la stampa: “Non è che c’è solo il sindacato, c’è il sindaco ha fatto la sua parte come tutti quanti noi. Come io in prima persona ho denunciato il mese di luglio alle categorie di competenza che dovevano intervenire. Ecco questo lo dobbiamo dire perché io mi sono trovato un momento pure da solo affrontare la situazione, ma siccome c’ho una bella esperienza dietro, diciamo che stiamo arrivando alla soluzione del problema”.

Alla riunione operativa in Prefettura partecipano il prefetto Franca Fico, il presidente della Provincia Fausto Picone, i sindaci di Lioni, Yuri Gioino e Nusco Antonio Iuliano. Gli assessori regionali Fulvio Bonavitacola e Claudia Pecoraro (da remoto). I rappresentanti di Confindustria, Asi, Arpac, Asl e del Comitato “Fateci respirare”.