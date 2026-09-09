Depuratore di Nusco, in Prefettura il vertice tra enti, amministrazioni e rappresentanti territoriali: attenzione massima sulle criticità

Massima attenzione sull’impianto di depurazione dell’area industriale di Nusco e sulle segnalazioni provenienti dal territorio, secondo quanto emerso dalla riunione presieduta questo pomeriggio dal Prefetto di Avellino, Franca Fico, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, degli enti tecnici, delle parti sociali e del comitato civico costituitosi già da tempo sul tema.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore regionale alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, Fulvio Bonavitacola, l’Assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, il Presidente della Provincia di Avellino, i Sindaci di Nusco e Lioni, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti di ARPAC e ASL Avellino, il Presidente di Confindustria Avellino, il Presidente del Consorzio ASI Avellino, i rappresentanti della società che gestisce l’impianto e il Presidente del Comitato “Fateci Respirare”.

È stato effettuato un approfondito esame delle criticità segnalate relativamente alle emissioni odorigene provenienti dall’impianto, degli esiti del monitoraggio finora svolto e degli accertamenti attualmente in corso da parte degli organismi competenti, i cui risultati saranno disponibili entro i prossimi dieci giorni.

Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi già avviati presso il depuratore. Il Presidente del Consorzio ASI ha illustrato le iniziative messe in campo per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto, evidenziando come le criticità tecniche rilevate siano state affrontate attraverso specifiche azioni correttive. Nel ribadire il rammarico per i disagi arrecati alla popolazione residente, il Consorzio ha rappresentato di aver seguito la vicenda sin dalle prime segnalazioni, attivandosi nei confronti del soggetto gestore per l’individuazione delle cause delle anomalie riscontrate e per la loro tempestiva risoluzione. È stato inoltre riferito che i più recenti controlli evidenzierebbero un miglioramento del quadro complessivo e che sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici finalizzati all’individuazione degli interventi strutturali necessari a migliorare ulteriormente l’efficienza dell’impianto e a prevenire il ripetersi di analoghe problematiche.

I rappresentanti degli enti competenti hanno confermato la prosecuzione delle attività di monitoraggio e controllo. Amministratori locali, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle comunità interessate hanno altresì evidenziato l’esigenza di assicurare la massima trasparenza e un costante aggiornamento della cittadinanza sugli esiti delle verifiche e sulle misure adottate.

Tutti i partecipanti hanno condiviso la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, proseguendo nelle attività di monitoraggio ambientale e sanitario e garantendo il più ampio raccordo tra le istituzioni coinvolte. È stata inoltre sottolineata l’importanza di accelerare gli interventi strutturali finalizzati al definitivo superamento delle criticità segnalate, con particolare riferimento all’installazione di sistemi per l’abbattimento delle emissioni odorigene e alla copertura delle vasche del depuratore, quali misure ritenute funzionali al miglioramento delle prestazioni complessive dell’impianto. In tale contesto, la Regione Campania ha confermato la propria piena disponibilità ad affiancare e sostenere, per quanto di competenza, tutte le iniziative che si renderanno necessarie per il superamento delle criticità emerse e per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e della salute pubblica condivisi nel corso dell’incontro.

Al termine della riunione è stata concordata l’istituzione di un tavolo permanente presso il Comune di Nusco, quale sede stabile di raccordo tra amministrazioni, enti tecnici e rappresentanze del territorio, con il compito di seguire l’evoluzione della vicenda, verificare lo stato di attuazione delle misure programmate e favorire la più ampia collaborazione istituzionale.

Il Prefetto Franca Fico, nel ringraziare tutti i presenti per il contributo offerto, ha sottolineato che «dal confronto odierno è emersa una comune assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti presenti. Le verifiche e gli accertamenti tecnici proseguiranno con il massimo rigore e ogni elemento sarà attentamente valutato dalle Autorità competenti. Parallelamente, è fondamentale garantire ai cittadini informazioni chiare, trasparenti e puntuali. La tutela della salute pubblica, dell’ambiente e delle legittime esigenze delle comunità locali rappresenta una priorità condivisa che richiede un costante impegno istituzionale. Il tavolo permanente consentirà di assicurare continuità al confronto avviato oggi e di accompagnare il percorso verso il definitivo superamento delle criticità segnalate».