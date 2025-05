Dalla Serie C alla Serie B: l’evoluzione tattica di Biancolino

Nel cuore dell’Irpinia sta prendendo forma un risveglio calcistico. La promozione dell’Avellino in Serie B non è solo un trionfo di risultati, è una storia tattica scritta dal tecnico Raffaele Biancolino. Un club che un tempo faticava a trovare il suo posto nella terza divisione italiana, ora si è guadagnato il ritorno in seconda divisione attraverso una pianificazione intelligente, solidità difensiva e un rinnovato senso di identità.

Costruire un muro difensivo

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’approccio di Biancolino è stata la sua enfasi sull’organizzazione difensiva. Mentre molti club di Serie C fanno molto affidamento sul gioco fisico e sui momenti individuali, Biancolino ha instillato un setup più strutturato. L’Avellino si è schierato con coerenza con il 4-2-3-1 o con il 3-5-2 a seconda degli avversari, privilegiando linee compatte e pressioni disciplinate. Il risultato? Uno dei gol segnati più bassi del campionato.

Questa solidità difensiva è stata fondamentale per la promozione dell'Avellino. Subendo così pochi gol, la squadra è riuscita ad assicurarsi punti anche nelle partite serrate.

Controllo del centrocampo e gioco di transizione

Il centrocampo dell’Avellino ha visto un importante miglioramento sia nel posizionamento che nella chiarezza dei ruoli. Invece di sovraccaricare il centro con giocatori statici, Biancolino ha optato per un movimento dinamico, spesso utilizzando un doppio perno con un giocatore che cadeva per ricevere mentre l’altro si spingeva in avanti per pressare o creare larghezza.

Nelle partite in cui l’Avellino non ha dominato il possesso palla, si è affidato a contropiedi ben collaudati. Un turnover a centrocampo diventava rapidamente un’opportunità da gol, con i giocatori esterni incaricati di scattare in avanti non appena la palla veniva conquistata. I centrocampisti, nel frattempo, avrebbero dovuto lanciare passaggi precisi nello spazio, una tattica che ha dato i suoi frutti nei momenti cruciali di fine stagione.

Sbloccare l’attacco con uno scopo

I gol fanno vincere le partite e Biancolino non lo ignora. Mentre la difesa gettava le basi, l’attacco ebbe la sua evoluzione. All’inizio della stagione, l’Avellino ha faticato con la creazione del tiro. La situazione è cambiata quando lo staff tecnico ha spostato la sua attenzione sul gioco verticale. Combinazioni veloci, corse tra le linee e palle filtranti calcolate sono diventate caratteristiche regolari.

L’emergere di attaccanti promettenti, supportati da giocatori esterni esperti, ha portato un migliore equilibrio in prima linea. Non ci si aspettava che le ali restassero solo larghe, ma venivano incoraggiate a tagliare dentro, trascinando i difensori fuori posizione e creando spazi da sfruttare per i centrocampisti.

Merita una menzione anche la fiducia di Biancolino nei confronti del talento nostrano. Diversi giocatori del settore giovanile sono stati gradualmente integrati nella squadra, portando energia e imprevedibilità che hanno turbato le squadre più rigide. La loro inclusione non era solo simbolica: spesso dava all’Avellino un vantaggio nelle partite combattute.

Un cambiamento mentale e culturale

Tattica a parte, uno degli aspetti più sottovalutati del successo di Biancolino è stato quello culturale e il morale che ha instillato nella squadra, così come il suo capacità di controllare lo spogliatoio. Ha ridato fiducia a un club che da anni flirtava con l’instabilità. I giocatori hanno accettato il sistema perché si sentivano parte di una visione chiara. L’allenamento era mirato, la preparazione della partita dettagliata e le aspettative realistiche ma ambiziose.

Biancolino ha anche colmato il divario tra tifosi e squadra. Attraverso conferenze stampa o eventi comunitari, ha contribuito a riavvicinare il club alla città. Quel sostegno si è dimostrato nelle partite casalinghe, dove l’atmosfera ha spinto la squadra a scavare in profondità negli incontri ravvicinati.

Cosa verrà dopo in Serie B?

Il salto dalla Serie C alla Serie B non è mai semplice. Offre un gioco più veloce, tattiche più acute e un livello più elevato di abilità tecnica. L’Avellino però non sembra una squadra che punta solo alla sopravvivenza. La flessibilità tattica e la forza mentale costruite sotto Biancolino danno loro una solida base per competere.

Il reclutamento sarà cruciale. Il sistema di Biancolino richiede giocatori dotati sia di intelligenza che di disciplina, qualità che non sono sempre facili da trovare con un budget limitato. Ma se il club mantiene la propria identità e costruisce in modo intelligente, la sicurezza a metà classifica o addirittura una spinta ai playoff non è fuori portata.

Conclusione

Il ritorno dell’Avellino in Serie B dopo sette anni è più di una promozione, è una dichiarazione. Attraverso una difesa strutturata, transizioni taglienti e un allenatore che comprende sia la tattica che la cultura, il club ha ritrovato il suo ritmo. Con Biancolino non si tratta solo di un rimbalzo temporaneo. È l’inizio di qualcosa costruito per durare.