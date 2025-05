Scarichi illeciti, Guardia Agroforestale in azione tra Lauro e Domicella

VALLO LAURO- Una verifica sulle aree già segnalate ai Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola tra l’area Pip di Lauro e il territorio del comune di Domicella, in particolare Via Nocelleto che conduce a Casola. In azione la Guardia Agroforestale della Campania, che e’ operativa da tempo sulla fascia al confine tra il Vallo di Lauro e il nolano. Proprio dallla verifica sono emersi nuovi deposiiti di rifiuti in una delle aree bonificate grazie all’intervento dei Carabinieri Forestali . Già riscontrata anche la presenza di materiale che potrebbe essere composto da ethernit, coperto dalla vegetazione. Ma i controlli dovrebbero continuare anche per scovare gli incivili autori dei depositi illeciti lungo parte delle strade di campagna della zona.