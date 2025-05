Massimo Ranieri, c’è la nuova data. Al teatro Gesualdo sabato 25 ottobre

Lo show di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo”, in programma sabato 26 aprile al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, rinviato in ossequio al lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, sarà recuperato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21.

Tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data. Qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso entro il 26 luglio 2025 direttamente presso il circuito online dove si è acquistato il biglietto. Per la procedura da seguire per i tagliandi acquistati al Botteghino del Teatro Gesualdo basterà contattare il numero 333.8968219

È dunque solo rimandato l’attesissimo ritorno sul palco avellinese di Massimo Ranieri con il suo acclamato spettacolo che al Gesualdo aveva fatto registrare il sold out per la data del 26 aprile scorso.

Una straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata, in cui l’artista mescola tutto il meglio del suo repertorio, dalle sue canzoni più amate ai classici della tradizione napoletana, dai brani contenuti nel suo ultimo album che ha lo stesso titolo dello spettacolo – scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri – fino al brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “Lettera di là dal mare” e alla canzone presentata quest’anno al 75° Festival di Sanremo “Tra le mani un cuore” che porta la firma di Tiziano Ferro e Nek.