Monteforte Irpino è comunità: tra fede, sport, musica e passaporto irpino

Monteforte Irpino è fede, sport, musica, voglia di stare insieme. «La nostra comunità in questi giorni si sta ritrovando, coesa come non mai, per vivere momenti di condivisione eccezionali e questo scorcio di estate nel migliore dei modi», sottolinea il sindaco Fabio Siricio.

Una giornata particolare è stata quando l’intero paese si è stretto attorno a Don Fabio Mauriello per celebrare i suoi 25 anni di sacerdozio e per dirgli, tutti insieme, una parola semplice ma profondamente sentita: grazie. Come ricordato dal primo cittadino, venticinque anni di sacerdozio non rappresentano soltanto un importante cammino di fede, ma venticinque anni di vita dedicati agli altri, una parte dei quali Don Fabio ha scelto di condividere con Monteforte.

La comunità e pronta a ritrovarsi intorno ad un altro valore, quello dello sport. ACSI 90 Avellino di Donatella Buglione organizza, di concerto con il Comune, tre giornate di Open Day Minibasket, dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni, con ingresso gratuito per le annate dal 2015 al 2020. Tutti gli appuntamenti sono in programma presso il campetto di Parco degli Argonauti di Alvanella: venerdì 11 settembre dalle 18.30 alle 20.30, sabato 12 settembre dalle 18.30 alle 20.30 e domenica 13 settembre dalle 9 alle 11.

Monteforte è anche musica e valorizzazione del territorio. Sabato 12 e domenica 13 settembre saliranno sul palco di Parco Loffredo, dalle 21, I Malamente, custodi della tradizione musicale del Sud Italia, DjVers, giovane DJ irpino pronto a farci saltare, Pjero, talento montefortese protagonista dell’opening act, Gabriele Esposito, cantautore napoletano da milioni di ascolti, NADAMAS, pronti a farci ballare fino a notte fonda.

E per i possessori del Passaporto Irpino ci sarà un motivo in più per partecipare: durante entrambe le serate sarà possibile collezionare il timbro ufficiale del Comune di Monteforte Irpino. «Un ringraziamento speciale all’Associazione MUSA per l’impegno, la passione e la preziosa collaborazione nell’organizzazione di queste due serate di festa e musica dedicate alla nostra comunità. Musica, territorio e identità: il gran finale dell’estate montefortese vi aspetta», conclude il sindaco.