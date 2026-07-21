Dal Venezia F.C. all’U.S. Avellino: il benvenuto a Daniel Fila

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia F.C., a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Fila.

Nato a Brno (Repubblica Ceca) il 21 agosto 2002, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili dello Zbrojovka Brno, club con cui ha mosso i primi passi nella Chance Liga (massimo campionato della Repubblica Ceca).

Successivamente, sempre nel proprio paese di origine, ha indossato le maglie di Slavia Praga, Mlada Boleslav e Teplice. Nella stagione 2024/2025 è arrivato in Italia acquistato dal Venezia, club con cui ha collezionato 10 presenze e 2 gol in serie A.

L’anno scorso ha giocato per la prima volta in serie B, nei primi sei mesi a Venezia e nei secondi ad Empoli, mettendo a referto in totale 27 presenze, 4 gol ed 1 assist. Inoltre, nel corso della sua carriera, è stato punto fermo della nazionale u21 della Repubblica Ceca con la quale è sceso in campo per 24 gare mettendo a segno 11 gol.