Ariano Irpino, Fratelli d’Italia alla festa del Sindaco: “Continuiamo a crescere e rappresentare le nostre comunità”

Alla Festa del Sindaco e dell’Amministrazione di Ariano Irpino, la comunità di Fratelli d’Italia ha mostrato una presenza compatta e significativa accanto al sindaco Mario Ferrante, con la presenza della presidente provinciale Ines Fruncillo, del consigliere regionale Ettore Zecchino, del coordinatore cittadino Dino D’Amato, recentemente eletto consigliere comunale, dell’assessore Sara Pannese e della consigliera comunale Giuseppina Di Paola.

Il risultato ottenuto ad Ariano Irpino rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di espansione di Fratelli d’Italia in provincia di Avellino: una comunità politica locale, sempre più strutturata e riconoscibile, che continua ad ampliare la propria rappresentanza amministrativa e a rafforzare la presenza nelle istituzioni.

Fruncillo ha evidenziato quanto tale avanzamento sia frutto di un lavoro costante del Coordinamento provinciale, costruito attraverso ascolto, condivisione e valorizzazione di candidature credibili e competenti, profondamente legate ai territori.