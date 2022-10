Dal circolo Petra Strumilia le congratulazioni al neo Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Il Circolo Socio Culturale PetraStrumilia fondato dal prof Mario Piantedosi, padre di Matteo, esprime le proprie congratulazioni al Presidente Matteo Piantedosi per il Suo nuovo e prestigioso incarico a Ministro dell’Interno.

Oltre alla grande professionalità e competenza, il Prefetto Matteo Piantedosi si è sempre distinto per le sue doti umane e morali. Il suo rigore, unito alla preziosa capacità di trasmettere i valori fondamentali della società e di legame al territorio di origine, sono un brillante esempio da trasmettere alla collettività e ai giovani, per una generazione di successo. Uomo di Stato al servizio della nazione, da oggi è ancora più motivo di lustro, non solo per l’Irpinia ma per tutto il Paese.