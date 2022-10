Telese Terme, finto venditore di nota marca di aspirapolvere truffa anziana: denunciato

Nel pomeriggio di giovedì scorso, 20 ottobre, in Telese Terme, nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione delle truffe agli anziani, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Telese Terme, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, un 50enne di origini napoletane già noto alle Forze dell’Ordine, per truffa in danno di una 81enne.

L’uomo si era presentato presso l’abitazione della donna come rappresentante di una nota marca di aspirapolveri e al termine della simulata proposta di acquisto, si era fatto consegnare dall’anziana la somma contante di € 100, a titolo di acconto emettendo anche una “ricevuta”.

Poco dopo che l’uomo si era allontanato dall’abitazione, la signora ha realizzato di essere stata vittima di una falsa vendita e ricordando i consigli che vengono continuamente diffusi, ha informato i Carabinieri dell’accaduto. L’immediata segnalazione ha consentito che le ricerche dei Carabinieri risultassero positive: l’uomo è stato rintracciato nei pressi della locale Stazione FF.SS. Nel corso del conseguente controllo sono stati rinvenuti elementi utili alle indagini nonché la somma contante di 200 euro, poi sequestrata.

La misura precautelare disposta dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari, verrà sottoposte alla convalida dell’Autorità Giudiziaria, avverso cui sono ammessi mezzi d’impugnazione. La persona coinvolta è da ritenersi sottoposta alle indagini e pertanto presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Quest’ultima vicenda è la tangibile evidenza del particolare e dedicato impegno che l’Arma territoriale di Benevento sta rivolgendo per contrastare questa tipologia di esecrabili episodi, spesso a carattere seriale in danno della debole fascia della popolazione anziana.

In tutti questi casi, fondamentale è stata la collaborazione con la locale popolazione, mediante segnalazioni ai locali Carabinieri e proficua risulta dunque la campagna informativa che l’Arma continua a diffondere in diverse forme e modi e di sui si riporta un opuscolo informativo.