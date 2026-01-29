Avellino Cultura in Città: Spettacoli gratuiti per tutti tra musica, teatro e favole

Il Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 14 novembre 2024, ha il piacere di presentare alla città un nuovo cartellone di eventi culturali e musicali denominato “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”. Il progetto, realizzato con il contributo regionale di € 250.000, mira a promuovere la cultura, la musica e le arti performative sul territorio, valorizzando il centro storico e gli spazi teatrali cittadini.
“Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini” propone un fitto calendario di appuntamenti che si svolgeranno tra Teatro Eliseo, Teatro Gesualdo, Cripta del Duomo, Chiesa del SS Rosario e Grotte di Villa Amendola, con spettacoli di musica, teatro e attività per famiglie e bambini. Per ogni evento l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.
IL CARTELLONE DEGLI EVENTI
Sabato 31 gennaio 2026 – 21:00
Teatro Eliseo
Danilo Rea in “Piano Solo“
Domenica 1° febbraio 2026 – 18:00
Teatro Eliseo
Compagnia Italiana di Operette in “Gran Galà dell’Operetta“
Venerdì 6 febbraio 2026 – 20:00
Teatro Eliseo
“Elsa e il Castello di Ghiaccio” – Il Musical
Sabato 7 febbraio 2026 – 21:00
Teatro Eliseo
Nicki Nicolai & Stefano Di Battista in “Mille Bolle Blue“
Domenica 8 febbraio 2026 – 18:00
Teatro Eliseo
Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello in “Il Cielo è Pieno di Stelle“
Giovedì 12 febbraio 2026 – 21:00
Teatro Eliseo
Roberto Pambianchi & Band in “Battisti Legend“
Venerdì 13 febbraio 2026 – 21:00
Teatro Gesualdo
“Enzo Avitabile & Peppe Servillo Duet“
Sabato 14 febbraio 2026 – 21:00
Teatro Gesualdo
Eugenio Bennato in “Musica del Mondo“
Domenica 15 febbraio 2026 – 11:00
Grotte di Villa Amendola
“Ti Conosco Mascherina” Favola itinerante per bambini
Domenica 15 febbraio 2026 – 18:00
Teatro Eliseo
“Vaiana – La Prescelta dell’oceano” Il Musical
Giovedì 19 febbraio 2026 – 20:00
Cripta del Duomo
“Lumiere & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela“
Venerdì 20 febbraio 2026 – 21:00
Teatro Eliseo
Javier Girotto e Vince Abbracciante Duo
Sabato 21 febbraio 2026 – 21:00
Teatro Eliseo
“That’s Napoli” Live Show ideato e diretto dal M° Carlo Morelli
Domenica 22 febbario 2026 – 20:00
Chiesa del SS Rosario
Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino in “Note del Mio Cammino…” Concerto per violino e pianoforte.