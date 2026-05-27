Esposito (Sceglie Avellino): “Non escludo il ricorso per il riconteggio delle schede”

Strascico polemico all’indomani dello scrutinio per le Amministrative di Avellino 2026. Il candidato consigliere della lista Sceglie Avellino a sostegno della candidata a sindaco Laura Nargi, Giovanni Esposito, paventa l’ipotesi di poter presentare ricorso per il riconteggio delle schede elettorali: “Rispetto al mio risultato elettorale dopo un ampio confronto con il mio elettorato avvenuto questa mattina purtroppo i numeri emersi non corrispondono alle garanzie pervenute e alle mie aspettative, domani mattina presso l’ufficio elettorale del Comune di Avellino prenderò visione delle schede elettorali scrutinate ma non è escluso un eventuale ricorso al fine di riscontrare eventuali ipotesi di omissione o annullamento delle stesse dove poteva essere riportata la mia preferenza”.

Riguardo la campagna elettorale da poco conclusasi: “È stata una campagna elettorale entusiasmante insieme a Laura Nargi, sognavamo insieme di poter proseguire il lavoro iniziato insieme a lei nel periodo della sua sindacatura che ci avrebbe portato alla definizione del piano di eliminazione barriere architettoniche per rendere Avellino più accessibile, più vivibile, più inclusiva. Nel corso di questa campagna elettorale ho registrato attraverso frasi dette a caso per strada da concittadini come “Co chi ta miso”, “a sbagliato pure stavota”, tanto puorti i soliti rieci voti se e tieni pure, nun c’arrivi, pure o disabile se candidato. Io credo che il neo primo cittadino eletto, l’Avv. Nello Pizza, il quale ha in passato aderito anche alla rete legale del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili da me coordinato in Regione Campania debba prima ancora di governare diffondere nella città di Avellino una sana cultura, della legalità e dell’inclusione, questa è la prima azione di governo che deve attivare.

Sull’anno di commissariamento della città di Avellino: “Ciò che mi ha rasserenato del commissariamento del Comune di Avellino, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale dell’era Nargi durata solo un anno e poi staccata la spina per ambizioni e aspirazioni di poltrona e di potere di un ex sindaco, è stato l’affiancamento dei vertici della Prefettura nominati dal Prefetto Rossana Riflesso Sub Commissari e in particolar modo la nomina di Sub Commissario della Dottoressa Elisabetta De Felice Capo di Gabinetto della Prefettura di Avellino. In questo anno proficua, costruttiva e fortemente rivolta alle fasce deboli è stata la sua attenzione, ma soprattutto rilevante è stato il suo impegno concreto verso la città di

Avellino e nel rivolgere la sua sensibilità e attenzione a tutte le istanze e domande da me

rivolte come esponente del Movimento Italiano Disabili attraverso incontri che si sono

svolti al primo piano di palazzo di città. Ringrazio pubblicamente la Dottoressa Elisabetta De Felice per la serietà e concretezza messi in campo nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentante di governo e della città di Avellino in questo anno.

Il mio impegno per il sociale riparte oggi da dove avevo lasciato prima della campagna

elettorale in qualità di Coordinatore Regionale della Campania per il Movimento Italiano

Disabili, tenendo alta l’attenzione su quelle che saranno le idee e proposte messe in

campo e attivate dalla neo Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Nello Pizza

che personalmente ammiro e stimo per le sue doti e qualità professionali come avvocato

penalista, altamente fiducioso nel lavoro che dai banchi dell’opposizione dell’assise

comunale Laura Nargi e i suoi consiglieri comunali eletti porteranno avanti per il bene e

nell’esclusivo interesse degli Avellinesi.”