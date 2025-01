A Montefusco concerto del coro ADA e messa per la Beata Teresa Manganiello

Oggi, la Chiesa di San Giovanni del Vaglio a Montefusco ospiterà due eventi speciali che uniscono la tradizione musicale e la spiritualità cristiana in un pomeriggio di grande significato.

Ad aprire la giornata, alle ore 17:00, ci sarà il concerto del Coro ADA del Centro Solidarietà Anziani di Pratola Serra che proporrà un repertorio di canti natalizi e melodie napoletane, richiamando l’antica tradizione musicale della nostra terra. Il tema del concerto, “Il Figlio e la Madre”, farà da filo conduttore alla performance creando un’atmosfera di grande comunione.

A seguire, alle ore 18:00, si celebrerà la Santa Messa in onore del 176° anniversario del Battesimo della Beata Teresa Manganiello, una figura di grande devozione e testimonianza cristiana. La Beata Teresa Manganiello, nata a Montefusco il 1 gennaio 1849, è stata una religiosa italiana, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine. E’ nota per il suo impegno nella vita religiosa e la sua dedizione agli altri, in particolare agli ammalati e ai poveri. La Messa, che ricorda questo importante anniversario, sarà un’occasione per rinnovare il ricordo e l’insegnamento di questa figura di santità.

L’evento offre alla comunità locale e ai fedeli presenti la possibilità di partecipare a un momento di forte spiritualità, unendo la musica, la tradizione e la fede.