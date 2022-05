Grande soddisfazione per Fabiano Parisi e per l’Irpinia tutta.

Il terzino di Serino, cresciuto calcisticamente e non solo nell’Avellino calcio, è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore.

In vista del prossimo stage in programma dal 24 al 26 maggio a Coverciano il CT dell’Italia Roberto Mancini ha reso noti i nomi dei calciatori convocati, tra i quali figura appunto anche quello del calciatore attuale in forza all’Empoli.