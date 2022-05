Asfalto al centro storico di Avellino, le associazioni: “Povera Santa Rita”

Si riporta la lettera a firma del coordinamento delle associazioni a difesa del centro storico di Avellino.

Soltanto qualche giorno fa avevamo fatto delle proposte per rilanciare il cuore antico della città.

Stamattina 20 maggio ci siamo trovati con un pugno nell’occhio : come si evince dalle foto, è stata messa una colata di asfalto in prossimità della chiesa di Santa Rita per consentire la processione dei fedeli per il 22 Maggio, giorno in cui si celebra la santa dei casi impossibili.

Ed è praticamente impossibile che un’amministrazione comunale riesca nell’intento di coprire dei basoli di una certa storia per questa città, quando per anni ci hanno sempre camminato tutti.

Qualcuno dell’amministrazione avrebbe anche detto che entro un mese questa colata sarebbe stata rimossa lasciando inalterati i basoli stessi.

Quello che chiediamo :

– se il comune ha chiesto parere alla Soprintendenza per eventuali vincoli di sorta

– se la colata d’asfalto è effettivamente provvisoria o rimarrà vita natural durante

– se la Diocesi di Avellino è al corrente di quanto accaduto.