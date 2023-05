Da paese limitrofo a sversare rifiuti: 600 euro di multa al “furbetto”

Si cerca di porre un argine all’utilizzo selvaggio dell’Isola ecologica provvisoria a Melito Irpino. Provvisoria ma con sistema i videosorveglianza ben funzionante e così la Polizia Municipale, esaminando le immagini, è riuscita a beccare il “furbetto” di turno, un pensionato di un paese limitrofo che si era liberato di rifiuti vari, in particolare secchi di vernice ed altri residuati di lavori in casa. Al “signore” incivile sono stati comminati 600 euro di multa.

L’Isola ecologica di Melito Irpino dovrebbe essere a disposizione esclusivamente delle poche famiglie che vivono nelle zone rurali del paese non servite dal servizio “porta a porta”, ma da quando si è reso necessario togliere la recinzione per consentire il passaggio ai mezzi di un cantiere, la situazione è degenerata. La mole di rifiuti che spesso si accumula fa capire chiaramente che non ci si trova più di fronte ai rifiuti differenziati di poche famiglie ma all’immondizia indiscriminata e non differenziata di persone dell’intero circondario. Abbondano anche i rifiuti ingombranti. Ovviamente tutto questo comporta un aggaravio dei costi di smatimento per il Comune di Melito.

Dunque in attesa del completamento dell’isola ecologica definitita, totalmente recintata, la Polizia Municipale ha deciso di porre un argine all’inciviltà ed altri “furbetti” saranno presto sanzionati.