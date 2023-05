VIDEO/Auto in fiamme a Volturara, intervento dei Vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, alle ore 02:15 della notte appena trascorsa, è intervenuta nel comune di Volturara Irpina in via Giuseppe Garibaldi per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area, non si sono registrati ulteriori danni.

Neanche 15 giorni fa un’altra auto è andata a fuoco a Volturara ma in via Pasquale De Feo. In quell’occasione l’incendio è stato di natura dolosa ed è stata aperta un’indagine. Dunque si resta in attesa di eventuali sviluppi rispetto a questo nuovo episodio.