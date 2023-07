Da Monteforte a Chicago, la ricercatrice Mariaelena Valentino spicca il volo. La giovane irpina a breve andrà alla Northwestern University feinberg School of medicine per condurre uno studio sulle metastasi tumorali e il ruolo svolto dal sistema vascolare per i casi di tumore al cervello.

In questo momento, Valentino è a Milano dove – presso IFOM, istituto AIRC di oncologia molecolare – ha condotto uno studio su delle malformazioni vascolari presenti nel cervello che causano ischemia, emorragia cerebrale e in casi estremi morte. Durante lo studio ha individuato un potenziale approccio terapeutico effettuando studi su topo.

Il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, si è detto orgoglioso del successo della giovane concittadina: “Traguardi come quelli raggiunti da Mariaelena ci rendono fieri ed orgogliosi. Conosco la dottoressa Valentino da quando era una bambina, e poterla celebrare nei suoi successi è per me un’emozione particolare”.