Da Firenze ad Avellino per consegnare un farmaco salvavita per un neonato

AVELLINO- Da Firenze ad Avellino per consegnare un farmaco salvavita per un piccolo paziente della Malzoni, un neonato affetto da una malattia rara nato presso la nostra struttura. E’ il “miracolo” di collaborazione tra lo Stabilimento Chimico Farmaceutica della Difesa di Firenze e la Clinica Malzoni. Come lo ha definito la Direzione Sanitaria del Malzoni Research Hospital, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il personale dello SCFM di Firenze e Unità Produttiva Agenzia Industrie Difesa, che ha organizzato con prontezza la spedizione con l’ausilio del personale dell’Ufficio Distribuzione Farmaceutica. La loro tempestività ha garantito la consegna di un farmaco salvavita per un nostro piccolo paziente, un neonato affetto da una malattia rara nato presso la nostra struttura. Grazie a questo gesto di sinergia e unione, è stato possibile dare una possibilità concreta di cura e di vita. Come sottolineato dal la dottoressa Francesca Cillo, Direttore Sanitario del Malzoni Research Hospital: “La medicina, da sola, non basta: per salvare una vita servono collaborazione, fiducia reciproca e l’impegno corale di più persone che scelgono di unire le forze per un unico grande obiettivo: il bene del paziente.” “Noi siamo al servizio della collettività, – afferma il Colonnello Arcangelo Moro, Comandante SCFM di Firenze – per assistere i pazienti e questo è un nostro dovere” . Un esempio straordinario di rete, responsabilità e umanità, che ci ricorda quanto la cura sia sempre una missione condivisa.