Global Sumud Flotilla, dalle 17 presidio permanente a Piazza Libertà

Dalle ore 17 di oggi, Piazza Libertà ad Avellino sarà teatro di un presidio a oltranza a difesa della Global Sumud Flotilla, iniziativa promossa da Arci Avellino.

L’associazione ha dichiarato lo stato di mobilitazione permanente, invitando cittadini e cittadine a partecipare per esprimere solidarietà e attenzione verso la sicurezza dei connazionali presenti nelle acque internazionali vicino a Gaza.

“Saremo davanti alla Prefettura di Avellino per sostenere la Global Sumud Flotilla e per affermare con forza che il nostro governo è responsabile della difesa e della sicurezza dei cittadini italiani che si trovano in quelle acque”, sottolineano gli organizzatori.