Ritrovato in un pozzo il corpo senza vita del sessantottenne scomparso ad agosto

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- A distanza di circa quaranta giorni dalla sua scomparsa, arriva l’epilogo piu’ tragico per Giuseppe Scuotto, il 68enne di Sant ‘Angelo dei Lombardi scomparso dalla sua abitazione di Contrada Ruggiano la mattina del 22 agosto. Il corpo senza vita dell’anziano è stato ritrovato nel pozzo che dista a 20 metri dalla sua abitazione. Sul posto sono presenti Carabinieri e Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero della salma. Non si esclude che la Procura di Avellino possa disporre un accertamento autoptico per verificare le cause del decesso.