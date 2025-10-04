Avellino, al Partenio – Lombardi è solo 0 a 0 con il Mantova

Da
Mario DArgenio
-
0
352

Finisce 0 a 0 la gara di campionato tra Avellino e Mantova con la squadra biancoverde che continua la striscia positiva ma che però si deve accontentare di un solo punto. Pareggio meritato dal punto di vista del gioco espresso dalle due squadre con il primo tempo ad appannaggio degli ospiti mentre il secondo tempo a favore biancoverde che hanno avuto tre nitide occasioni da goal clamorose non sfruttate.

Nel primo tempo l’Avellino deve ringraziare al proprio portiere Iannarilli che difende la porta dai tentativi della squadra del Mantova che sfiora più volte il goal. Per l’Avellino molte difficoltà a centrocampo che vede sempre avere la meglio le maglie bianche. Ma Biasci potrebbe portare l’Avellino avanti ma il portiere devia in angolo il tiro del bomber biancoverde.

Nella ripresa si vede un altro Avellino in campo con biancolino che operano dei cambi che fruttano diverse palle goal ma purtroppo è giornata no. Al 16’ i lupi esultano per il rasoterra vincente di Besaggio, ma la rete viene annullata per fallo di Russo su Radaelli. Clamorosa l’occasione al minuto 41′ con Biasci che si lascia respingere da Festa il tiro da distanza ravvicinata e sulla corta respinta a botta sicura arriva Kumi il cui tirò però viene rimpallato da un difensore. La partita termina a reti bianche con l’Avellino che non riesce a concretizzare la superiorità del secondo tempo. Ora c’è la sosta e poi l’Avellino andrà a Castellamare per il derby contro la Juve Stabia.

Articolo precedenteDa Caposele a Materdomini: corteo contro il massacro di Gaza
Articolo successivoCaso Manzo, l’avvocato Gentile: si rischia di raccontare una verita’ a meta’
Mario DArgenio
Mario DArgenio
☑ Dal 2011 ho iniziato la mia attività di libero professionista operando principalmente nel campo del visualmaking: fotografia e video. Ma già avevo maturato un'esperienza nel settore, avendo lavorato con le emittenti televisive Irpinia TV e Telenostra che mi hanno fatto da apripista in ambito professionale. ☑ Collaboro oggi con le maggiori testate della provincia di Avellino sia per service fotografici che video. Attualmente lavoro con le testate di Ciriaco, IrpiniaNews, Ottopagine e faccio da service esterno all’emittente Canale 58. ☑ La mia attività fotografica si svolge prevalentemente in ambito sportivo, soprattutto con il calcio. Ho anche un'importante expertise nell'ambito della pallavolo dove sono stato fotografo ufficiale della Sidigas Atripalda che ha vinto una coppa Italia di serie A2. ☑ Svolgo anche servizi fotografici e video da cerimonia ed in generale per eventi: principalmente battesimi, comunioni e feste. ☑ Realizzo fotografia pubblicitaria e video pubblicitari. ☑ Possiedo, infine, esperienze anche in ambito nazionale con il varo della MSC divina a Marsiglia (che ha avuto come testimonial Sofia Loren), il premio Malaparte a Capri. ☑ Sono giornalista pubblicista dal febbraio 2015
Facebook