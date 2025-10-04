Avellino, al Partenio – Lombardi è solo 0 a 0 con il Mantova

Finisce 0 a 0 la gara di campionato tra Avellino e Mantova con la squadra biancoverde che continua la striscia positiva ma che però si deve accontentare di un solo punto. Pareggio meritato dal punto di vista del gioco espresso dalle due squadre con il primo tempo ad appannaggio degli ospiti mentre il secondo tempo a favore biancoverde che hanno avuto tre nitide occasioni da goal clamorose non sfruttate.
Nel primo tempo l’Avellino deve ringraziare al proprio portiere Iannarilli che difende la porta dai tentativi della squadra del Mantova che sfiora più volte il goal. Per l’Avellino molte difficoltà a centrocampo che vede sempre avere la meglio le maglie bianche. Ma Biasci potrebbe portare l’Avellino avanti ma il portiere devia in angolo il tiro del bomber biancoverde.
Nella ripresa si vede un altro Avellino in campo con biancolino che operano dei cambi che fruttano diverse palle goal ma purtroppo è giornata no. Al 16’ i lupi esultano per il rasoterra vincente di Besaggio, ma la rete viene annullata per fallo di Russo su Radaelli. Clamorosa l’occasione al minuto 41′ con Biasci che si lascia respingere da Festa il tiro da distanza ravvicinata e sulla corta respinta a botta sicura arriva Kumi il cui tirò però viene rimpallato da un difensore. La partita termina a reti bianche con l’Avellino che non riesce a concretizzare la superiorità del secondo tempo. Ora c’è la sosta e poi l’Avellino andrà a Castellamare per il derby contro la Juve Stabia.