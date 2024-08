Da 12 anni online, il portale LavoroeFranchising.com si rinnova con tante novità e nuovi servizi

Lavoroefranchising.com è una realtà attiva da 12 anni online, una piattaforma pensata per tutti coloro che vogliono scoprire e valutare le principali possibilità nel mondo del franchising, analizzando i brand migliori per vari settori merceologici.

Per festeggiare i 12 anni di attività, Lavoroefranchising.com ha deciso di effettuare un restyling del sito che permette una maggiore facilità di accesso, una comprensione più immediata dell’offerta e anche nuovi servizi sia per i franchisor sia per i futuri franchisee.

Gli esperti del portale web dedicato al franchising, in questo lungo periodo di attività ha seguito sempre con attenzione i progressi e i cambiamenti del settore, rivelando come questa soluzione si presenti sempre più un’opzione ideale ai nuovi imprenditori che vogliono affidarsi a un brand forte con business plan in grado di migliorare i profitti e la scalabilità della propria attività.

Il franchising, come riportano i dati di AssoFranchising e gli studi di Nomisma ha anche mostrato una crescita economica costante e una capacità d’incidere sull’economia italiana in modo positivo sia per profitti sia per impiego della forza lavoro.

Lavoroefranchising.com: un partner affidabile nel mondo del franchising

In questi 12 anni, Lavoroefranchising.com ha saputo rispondere efficacemente alle esigenze delle aziende e degli utenti finali, diventando un punto di riferimento per chi cerca il format giusto per aprire un franchising .

Il portale si impegna nell’offrire a tutti gli utenti dei contenuti che siano sempre aggiornati e ricchi di dettagli, studi, sondaggi di settore per comprendere al meglio lo scenario competitivo ed economico dei vari franchising.

Inoltre, offre una vasta gamma di strumenti utili per aiutare gli utenti a trovare le giuste opportunità, con accesso gratuito a tutte le informazioni dei vari marchi in franchising, incluse opportunità lavorative ed economiche che si presentano nel corso del tempo.

Il portale dispone anche un’area dedicata dove è possibile candidarsi alle offerte di lavoro pubblicate dalle aziende clienti, facilitando la ricerca di nuove opportunità professionali.

Per le aziende, Lavoroefranchising.com offre la possibilità di mettere in evidenza la propria attività e le proprie offerte, rivolgendosi a un target specifico di utenti.

Il portale favorisce così in modo ottimale l’incontro tra domanda e offerta in modo efficiente, aiutando imprenditori, investitori e neolaureati a trovare il brand più adatto alle loro esigenze.

La crescita del franchising

Il rapporto di Assofranchising 2023 evidenzia come il settore del franchising sia in forte espansione. Nell’ultimo anno, il settore ha registrato un fatturato di oltre 30 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto all’anno precedente.

Questa crescita non riguarda solo i profitti, ma ha anche un impatto positivo sull’occupazione. In Italia, il franchising impiega più di 650 mila persone, con un rapporto di 2,6 nuovi posti di lavoro per ogni posizione creata.

Lo studio di Nomisma ha rilevato che il franchising ha un impatto complessivo sull’economia italiana di 37,122 miliardi di euro. Di questi, 21,7 miliardi sono attribuibili all’attività diretta del settore, 11 miliardi all’indotto e 4 miliardi ad attività indirette. Questo contribuisce al 2,2% del valore aggiunto dell’economia nazionale, dimostrando l’importanza e la solidità del settore.

Il franchising in Campania: al terzo posto in Italia

I recenti dati di Assofranchising confermano che la Campania è una delle regioni dove si collocano il maggior numero di attività in franchising. Infatti, dopo la Lombardia, con un totale di 9955 store e il Lazio con un totale di 6743 store, troviamo al terzo posto la Campania che presenta un numero complessivo di negozi e attività in franchising nel 2023 pari a 4805.

La forza del franchising in queste regioni non solo conferma come la formula del franchising sia sempre più interessante per gli investitori, ma anche come sia profittevole, andando a indurre annualmente una crescita delle aperture e dei nuovi punti vendita in varie zone della Campania, compresa l’Irpinia.

I franchising non solo supportano la crescita economica nazionale e regionale, ma sono attività che permettono di impiegare un’ampia forza lavoro, rendendo così più positivi i dati occupazionali del territorio.

Per quanto riguarda i settori più presenti in Campania troviamo quello della ristorazione in franchising e dell’abbigliamento. A livello nazionale il settore merceologico preponderante è quello dei servizi con 17.373 punti vendita totali, seguito da quello dell’abbigliamento con un totale complessivo di 14.881 punti vendita, infine al terzo posto il commercio specializzato con un totale di 8321 punti vendita.

Novità per celebrare 12 anni di successi

Per festeggiare i 12 anni di attività, Lavoroefranchising.com ha introdotto diverse novità per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Il sito è stato rinnovato con una grafica moderna e intuitiva, che facilita la navigazione e rende più piacevole la consultazione dei contenuti.

Le nuove sezioni prevedono uno spettro sempre più ampio di guide per comprendere le diverse tipologie di franchising, studi di settore e case study di successo, oltre a un ampio numero di consigli pratici per aiutare i nuovi e futuri franchisee ad orientarsi nel mondo del lavoro.

Grazie al nuovo motore di ricerca realizzato sul portale, inoltre, si ha un accesso rapido alle informazioni e si possono filtrare tutti i risultati ottenuti per settore, regione e categoria.

Inoltre, il portale ha deciso di rafforzare la sua presenza sui social media al fine di aumentare la visibilità alle aziende in franchising e di intercettare più facilmente gli utenti interessati.

Infine, in occasione del suo anniversario, Lavoroefranchising.com ha infine scelto di offrire alle nuove aziende che si iscriveranno al portale uno sconto del 50% sull’abbonamento.

Una promozione che rappresenta un’opportunità interessante per ampliare la visibilità verso un pubblico targettizzato.

Con queste novità, Lavoroefranchising.com continua a essere un punto di riferimento nel mondo del franchising, offrendo un servizio di qualità che risponde alle esigenze di aziende e utenti.

Fonte: https://www.lavoroefranchising.com/blog/