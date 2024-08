Piazza Marginale, il sindaco Boglione: dopo anni di abbandono restituita ai cittadini, giostre solo per 5 giorni

LAURO- “Apprezzo vivamente il Suo intervento nel riconoscere la cittadina di Lauro, quale scrigno di un estimabile patrimonio storico artistico; sono certo, infatti, che intorno ai valori della difesa e della valorizzazione della storia locale, si distinguono le sensibilità e le coscienze di chi amministra oggi una comunità”. E’ cosi’ che il primo cittadino di Lauro Rossano Sergio Boglione ha voluto aprire la sua lettera di risposta al presidente dell’ordine degli Architetti di Avellino Erminio Petecca, che aveva scritto al sindaco per stigmatizzare la scelta di autorizzare la temporanea allocazione delle giostre in Piazza Marginale durante la festa. “Le assicuro anche che la passione per la bellezza dell’arte e delle radici storiche sono tra le direttrici su cui si muove questo governo locale che ha attuato una organica azione di interventi per il recupero e il restauro del

proprio patrimonio- scrive il sindaco di Lauro- Tuttavia, nel merito del tema del Suo intervento, mi consenta di specificare che la scelta temporanea di piazza Lancellotti ad ospitare le giostre (per la precisione 5 giorni), è stata dettata da opportune ragioni di sicurezza e centralità del sito, anche su impulso di tanti genitori”.

Senza dubbio detto spazio urbano, esempio indiscusso di architettura moderna, costituisce un’area da

salvaguardare e tramandare alle future generazioni unitamente al ricco patrimonio di arte e di storia del territorio lauretano.

Al riguardo Le rappresento che piazza Lancellotti è rientrato nel programma ministeriale degli interventi di rigenerazione urbana, prevedendo un intervento di manutenzione e sistemazione complessiva di uno spazio,

in passato, in desolante stato di abbandono.Tant’è che questa amministrazione, tra lo sguardo indifferente e miope di tanti, ha sottratto la piazza da un’incresciosa condizione di trascuratezza, restituendo la stessa alla comunità lauretana, recuperando percorsi e spazi, eliminando scritte e graffiti e contrastando ogni azione vandalica con l’installazione di un adeguato sistema di videosorveglianza”. E ha invitato Petecca a Lauro: “Malgrado ciò, egregio Presidente- ha concluso il sindaco- colgo l’occasione per invitarLa a Lauro per visitare ed ammirare le diverse opere che impreziosiscono il nostro territorio e per apprezzare le numerose manifestazioni ed eventi che stanno caratterizzando l’estate lauretana, il cui obiettivo e fine principale è quello di promuovere e valorizzare l’immagine e la cultura della cittadina di Lauro”.