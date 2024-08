Alluvione lampo, provvisoriamente interdetto tratto tra Baiano e Mugnano del Cardinale

La chiusura provvisoria del tratto nell’avellinese della la strada statale 7bis, con circolazione deviata in loco, è necessaria per eseguire in sicurezza lo sgombero finale del materiale ripulito dopo l’alluvione lampo di ieri sera.

Le operazioni sono proseguite senza sosta grazie al lavoro di uomini e mezzi di Anas e della impresa incaricata, con l’ausilio di un escavatore e di altri mezzi d’opera. Il ripristino della circolazione sarò possibile non appena ultimate le operazioni di carico di tale materiale.