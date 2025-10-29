Curiosità statistiche di Napoli e Avellino nelle prime giornate di campionato

Il campionato è nella fase più calda, dove alcuni club bruciano tra i flop e altri esplodono al top. Sui siti scommesse con le statistiche di Serie A e Serie B le favorite cambiano attraverso i risultati di ogni giornata, i vertici della classifica traballano, così come le zone basse rappresentano il luogo in cui non scivolare.

In Serie C Benevento e Salernitana si giocano la vetta, mentre l’Avellino in serie cadetta non riesce ad agguantare la zona playoff e sprofonda nella crisi. Anche il Napoli si fa trascinare giù dalla prima posizione in Serie A, paradossalmente per colpa dell’ex Simeone, che con il Torino affonda la nave partenopea.

Avellino fuori dalla zona playoff, è tempo di invertire la rotta

Gli ultimi 270 minuti di Serie B hanno rovinato la festa neroverde, perché l’Avellino ha messo in cassaforte soltanto due punti su nove ed è precipitato fuori dalla zona playoff. Ai pareggi contro Padova e Mantova si è aggiunta la sconfitta contro la Juve Stabia, che lancia le Vespe nella zona playoff.

Tiene duro il Fortino del Partenio, terreno sempre sicuro in cui i Lupi non hanno ancora perso nei primi tre match disputati. Nei primi otto match di campionato, 5 gare su 8 sono terminate con un risultato a trazione under 2.5, ossia con meno di tre reti, mentre lo score dei gol fatti e subiti è pari 11 a 11. Negli ultimi 5 match i Lupi hanno messo in cassaforte 8 punti su 15, una battuta d’arresto rispetto all’inizio del campionato fino alla quinta giornata.

Botta del Napoli contro il Torino, gli Azzurri cadono dalla cima della classifica

L'armata Partenopea ha perso la vetta in tutti i sensi, perché il primo posto è stato rubato dal Diavolo, in un sorpasso spettacolare, salendo anche sopra al Napoli nel palinsesto Antepost.

La quota del Napoli è salita da 2.62 a 3.5 dopo la sconfitta contro il Torino firmata da Simeone, mentre con la vittoria del Diavolo sulla Viola, l’armata di Inzaghi diventa la prima favorita a quota 3 e la seconda della classifica fino alla prossima sentenza in campo. A questo punto, il Biscione si prende la scena vincendo 1 – 0 sulla Roma, e resta l’alternativa più solida per lottare nella sfida scudetto: Inter favorita a 2.75.

La Roma resta a osservare ma mantiene un gap irrisorio per balzare al primo posto in qualsiasi momento, in un campionato acceso, dove i Giallorossi sono protagonisti con la migliore difesa della classifica: soltanto 3 i gol subiti nelle prime sette uscite stagionali.

Anche le statistiche offensive dell’Inter ci confermano la qualità di questa rosa, con Bonny che diventa il miglior fantacalcista della stagione e la sua fantamedia voto è strepitosa: 9.2. Nelle prime sette gare i Nerazzurri hanno segnato 18 gol, mentre il Napoli soltanto 12, con 7 reti subite, un dato statistico che suggerisce tutte le problematiche da risolvere per il Tenente Conte.