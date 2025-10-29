Offende l’ex deputato Sibilia sui social: condannato per diffamazione aggravata

AVELLINO- Bisogna fare attenzione ai commenti social, soprattutto agli insulti e alla diffamazione. Ne sa qualcosa un settantaseienne, condannato ad una multa di seicento euro dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino per diffamazione aggravata, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e il risarcimento da definire in sede civile per il danno chiesto dalla parte offesa. La “vittima” del commento “incriminato” era l’allora parlamentare irpino Cosimo Sibilia, alla guida della Lega Nazionale Dilettanti, che aveva sporto querela per quello che aveva ritenuto un contenuto diffamatorio nei suoi confronti. L’ex parlamentare si è anche costituito in giudizio, rappresentato dall’avvocato Alberico Galluccio. Il commento ritenuto lesivo e’ riferito ad un post pubblicato il 12 marzo 2021 sul social network Facebook sotto a un post pubblicato da un terzo soggetto, nel quale Cosimo Sibilia, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Si congratulava con Valentina Vezzali per l’incarico dalla stessa assunto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il seguente commento: “dai le dimissioni pappone”. E nonostante l’autore del post avesse cercato di difendere il parlamentare, aveva anche rincarato la dose, con le parole: “se dico ciò che ho detto, perché lo conosco molto bene”. Il processo si e’ concentrato sulla portata diffamatoria della parola “pappone” e sull’operato di Sibilia alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Per la difesa il riferimento a “pappone” era legato al cumulo di incarichi da parte del deputato e non aveva intenti diffamatori. Per la parte civile invece, proprio la circostanza che non si trattasse di incarichi ma di cariche elettive. Nel corso del processo un altro argomento difensivo sarebbe stato legato alla gestione degli enti da parte di Sibilia. Anche in questo caso la documentazione prodotta dalla parte civile ha smentito questa tesi. Ovviamente bisognerà leggere le motivazioni della sentenza per avere un quadro più definito degli argomenti e delle circostanze per cui e’ stata ritenuta diffamatoria la portata del commento sui social..