Nusco: guida dopo aver assunto cocaina e alcol, 27enne denunciato dai carabinieri

A conclusione degli accertamenti condotti dopo il sinistro avvenuto nella notte dello scorso 19 ottobre a Nusco, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà un 27enne per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In quella notte l’uomo ha perso il controllo dell’auto, causando un incidente a seguito del quale sia lui che il passeggero avevano riportato lesioni.

Trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, il giovane è risultato positivo alla cocaina nonché, gli esami alcolemici hanno evidenziato anche un tasso di 0,54 g/l, segno evidente di alterazione psicofisica.

Al termine delle attività è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Alle Autorità Giudiziaria e Amministrativa, l’uomo dovrà rispondere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre che della violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza.

Un intervento che conferma, ancora una volta, l’attenzione costante dei Carabinieri nella lotta contro ogni forma di guida pericolosa e nel garantire la sicurezza sulle strade.