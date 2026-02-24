Baiano, condannato per rapina e furto: arrestato quarantacinquenne

BAIANO- I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un 45enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena.Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3anni e 5 mesi è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria per i reati di “rapina”, “furto” e “resistenza a pubblico ufficiale” commessi in Napoli e Benevento tra il 2023 e il 2025.

Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino.