Crolla una strada a Montella per il maltempo

Il maltempo delle ultime ore non ha risparmiato la provincia di Avellino. Una delle ultime comunicazioni arriva dal sindaco di Montella, Rino Buonopane, che ha raccomandando la massima attenzione a cittadini e non, dopo lo smottamento che ha interessato la strada San Vito – Cerrete. A causa dei detriti, per la piccola frana registrata nella notte, è stata chiusa una carreggiata di marcia.

Situazione simile si è registrata anche a Montemarano, dove l’amministrazione comunale ha chiuso la strada in località Braiole, nei pressi del ponte di ferro. Troppo pericoloso lasciar aperta l’arteria a causa dell’esondazione, in alcuni punti, del fiume Calore. Anche in questo caso il primo cittadino ha raccomandato massima attenzione a pedoni e automobilisti.