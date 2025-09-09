Archivio di Stato di Avellino: apertura straordinaria di sabato 13 settembre

L’Archivio di Stato di Avellino sarà eccezionalmente aperto al pubblico sabato 13 settembre prossimo, dalle 9:00 alle 13:00. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle aperture straordinarie diurne e serali dei luoghi della cultura, ed è promossa dal Ministero della Cultura.

Sarà quindi possibile visitare gli ambienti al primo piano (atrio e Sala di studio), nonché la mostra di documenti e cimeli “L’Avellino siamo noi”, dedicata alla storia dell’US Avellino 1912.

Alle ore 11:00 il Prof. Filippo D’Oria, già docente di Paleografia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, terrà una conversazione sul tema Henry Swinburne: un tour non sentimentale attraverso le contrade del profondo Mezzogiorno d’Italia.

L’ingresso è libero.