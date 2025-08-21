Crisi idrica, il Comitato annuncia il sit-in davanti all’Alto Calore e lancia cinque proposte

GROTTAMINARDA- Lo s𝐭𝐨𝐩 immediato 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚𝐫𝐢, perché “e’ inaccettabile scaricare sui cittadini il dissesto; la richiesta di f𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐟𝐚𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐢: unica vera soluzione, da finanziare con risorse statali ed europee. Il c𝐨𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚: la Regione da sola non può affrontare la crisi. Il r𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐫𝐩𝐢𝐧𝐚:approvato un ordine del giorno in Parlamento (Rotondi). Ora servono risorse concrete e cantieri immediati. Infine la g𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐚: no alla privatizzazione; sì a un tavolo permanente con cittadini, tecnici ed enti di controllo. Sono le cinque proposte emerse al termine del confronto a Grottaminarda del Comitato “Uniamoci per l’acqua”. Assemblea a cui erano presenti cittadini di Ariano Irpino, Avellino, Gesualdo, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montecalvo, Paternopoli, Sturno, Zungoli. I rappresentanti del Comitato saranno il 𝟐𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, ad 𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨 per un presidio davanti alla sede ACS in concomitanza con l’assemblea dei soci. In quell’occasione hanno già annunciato che il comitato terrà anche una 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 per presentare le proprie proposte e denunciare la gestione della crisi. Presenti anche il 𝟐𝟕 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 a 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 per il sit-in sotto la sede dell’Ente Idrico Campano. Annunciata anche una r𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚. Gli esponenti del Comitato hanno chiesto che “il Prefetto convochi ACS, Regione, Comuni e cittadini, come già avvenuto in altre emergenze. Oltre a questo anche l’ avvio di un percorso per entrare nel “𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐜𝐪𝐮𝐚” dell’EIC come rappresentanti dei cittadini.