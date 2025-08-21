Lauro, stordiscono i cani e svaligiano un’abitazione dopo aver forzato una finestra

LAURO- Ladri in azione nella serata di sabato a Lauro. Ancora una volta nel mirino e’ finita la zona tra Via Frate Agostino da Casoria e Via Generale Dalla Chiesa. I malviventi, verosimilmente approfittando dei terreni adiacenti all’abitazione, dopo aver stordito i cani a guardia della stessa, si sono introdotti forzando una finestra al primo piano dell’abitazione. Al piano terra c’era anche uno dei proprietari, che pero’ non si e’ accorto del raid in corso al piano superiore. I malviventi hanno portato via oggetto di valore e contanti. Per i proprietari nella serata l’amara scoperta e la denuncia al locale Commissariato di Polizia di Stato di Lauro.