Accusato di maltrattare l’ex compagna anche quando era incinta: processo lampo per un giovane irpino

AVELLINO- Giudizio immediato per un giovane irpino, difeso dall’avvocato penalista Massimiliano Russo, accusato di presunti maltrattamenti alla compagna avvenuti tra il 2022 e il giugno 2025, anche quando la donna era in stato di gravidanza. La Procura ha ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio il processo “lampo” per l’indagato, che venne arrestato a fine giugno. Le indagini dei Carabinieri e la denuncia presentata dalla parte offesa hanno fatto emergere una serie di presunti episodi di violenza nei confronti della compagna cui si sarebbe reso autore lo stesso indagato fino a giugno scorso, quando la stessa ha deciso di denunciare. Anche in quella occasione, prima che finisse in carcere per la violazione degli arresti domiciliari per altra causa e poi scarcerato, per poi essere attinto da una nuova misura custodiale. Ora ci sara’ il processo, a meno che lo stesso non decida di aderire a riti alternativi, che partirà ad ottobre dinanzi al Tribunale Collegiale.