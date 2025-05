Crisi al Comune, il Pd: finito il tempo dei ricatti, la citta’ merita rispetto ed una risposta

AVELLINO- “E’ finito il tempo dei ricatti, cara sindaca. E’ finito il tempo delle offese e dei giochetti che qualcuno in qualche modo sta perpetuando. Se ci sono le condizioni vada avanti. Se non ci sono le condizioni c’e’ un solo gesto che può fare. Lei sa qual è. Sono sicuro che la sua coscienza, la sua limpidezza, il suo amore per la citta’ la porterà alla decisione migliore”. Ha chiuso così il suo intervento il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Cipriano, che ha ricordato alla sindaca Nargi come : “In questi dieci mesi si è fatto troppo poco. Comprendo che abbia voglia e desiderio di rivendicare dei risultati ma si è fatto troppo poco rispetto allo stato in cui versa la nostra citta. Che risulta essere sempre più isolata rispetto all’ambito nazionale, che nelle classifiche di qualità della vita viene sempre più inserita nelle parti basse. Una citta’ in cui soprattutto i giovani, scappano senza prospettiva. Allora il Partito Democratico le chiede, le opposizioni e i cittadini le chiedono di risolvere questa crisi rapidamente, non tanto per una ricomposizione politica, quanto per un senso di rispetto profondo per gli avellinesi..Quelli che l’hanno votata e quelli che non lo hanno fatto. La citta’ a queste ultime elezioni è uscita profondamente spaccata, la vostra e’ stata una vittoria di misura. Ci sono due Avellino, ed entrambe vanno rispettate e va reso conto del proprio operato. La citta’ e’ in disappunto rispetto a questioni che non trovano una soluzione e credo che il suo dovere, ben prima dell’appuntamento strategico con il bilancio consuntivo, di arrivare in aula per una votazione che sancira’ o meno il prosieguo di questa amministrazione. Credo che abbia il dovere, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non più tardi dell’inizio della prossima settimana, se posso permettermi di indicare una scadenza temporale che non vuole essere un traguardo o un obiettivo ma un segno di rispetto per una citta’ che non comprende le dinamiche anche fratricide che si stanno generando all’interno della maggioranza”.

La consigliera comunale Enza Ambrosone, che ha apprezzato i toni usati dalla sindaca Nargi si è rivolta direttamente alla stessa : «Quando, finalmente, lei ha trovato la forza, c’è stato il cortocircuito. Le diamo tempo, ma la maggioranza ha nelle mani il destino della sindaca. Ma, ha la voglia, la forza, la determinazione per prendere le redini in mano di questa amministrazione e portare lo scontro in aula sui temi? Avellino ha bisogno di questo».