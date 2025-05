Crisi al Comune, Aquino (M5S): siamo ben oltre i tempi supplementari

AVELLINO- “Il tempo? per usare un termine calcistico siamo oltre i supplementari, il rispetto delle regola impone che si faccia altrettanto anche per i tempi”. E’ quello che ha invocato il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino: “Si parla di tempo, penso che sia la risorsa più importante- ha spiegato il consigliere comunale Aquino- che abbia un’amministrazione per dimostrare che la sua azione politica sia incisiva su una territorio. Cosa che serve più che mai nel nostro territorio su quelle che sono le possibilità da offrire ai nostri concittadini, sui servizi da fornire”. E rivolgendosi al consigliere comunale Santoro, ha ribadito: “Amalio, ormai non mi meraviglia più un’uscita ogni tanto del sindaco, che stimo comunque e ho apprezzato nelle parole. Lo dico soltanto per una questione di spirito di lealta’, che ha invocato il sindaco. E so che e’ un valore che probabilmente in questo momento sente, perché deve aggrapparsi comunque a qualcosa. Ho immaginato la difficoltà, e sai (rivolgendosi alla sindaca Nargi) ho cercato di dare un sostegno morale per dirti di andare avanti. Perche sei il sindaco di questa citta’”. Aquino non e’ convinto che sara’ facile trovare per la sindaca Nargi una soluzione: “Hai invocato l’interlocuzione con l’ente regionale, sicuramente, parafrasando un gergo calcistico, il tempo di cui parlavamo prima penso che sia scaduto. Credo che siamo oltre ai supplementari. Quindi tutto il tempo di cui ha bisogno per ricostituire una maggioranza che neanche io vedo più, assicuro che sono molto confuso e lo confidavo anche ai colleghi dell’ opposizione pochi minuti fa. Immagino come possa sentirsi confuso un cittadino. Anche perché noi siamo cittadini che hanno avuto una delega. L’appello del sindaco e sicuramente un modo di rispetto e di attenzione, anche se a tempo scaduto. Auspico soltanto che questa volta alle parole seguano i fatti. E’ difficile, la situazione e’ quella che è. E’ necessario un drastico cambio di rotta, in alternativa c’è solo l’assunzione di responsabilità e tornare al voto..Immagino che in questa difficoltà hai bisogno della serenità. Però anch’ionsono del parere che il regolamento e il rispetto delle istituzioni, impone il rispetto dei tempi”.