Il Patto Civico da’ “fiducia” alla Nargi: viatico nuovo, dimostra voglia di governare

AVELLINO- Tra il Patto Civico e la sindaca Laura Nargi “scoppia” la pace. Non che i co siglieri del gruppo guidato da Rino Genovese fossero, a parte lo stesso Genovese, in rotta con la sindaca. Ma questo pomeriggio anche il leader del Patto Civico alle comunali ha voluto lodare il discorso del primo cittadino e si e’ detto sicuro che ” che prevarrà la ragione e la maggioranza trovera’ le ragioni per andare avanti. Se ciò non dovesse sarebbe una iattura enorme per la nostra citta’. A me ha fatto piacere ascoltarti stasera e ho la malinconia nel pensare che tu sia stata stasera ciò che avrei voluto vedere dieci mesi fa. Se queste stesse parole, se questo stesso atteggiamento, lo avessi avuto già dal primo giorno della tua elezione, forse non saremmo arrivati a questo punto. In un consiglio comunale di qualche mese fa ti dissi: Laura, tu hai la possibilità di rimanere nella storia come la Giovanna D’arco d’Irpinia oppure essere dimenticata dalla storia. Ecco, sei a questo bivio..Forse sarà stato il ricordo di Franco D’Ercole, questo gentiluomo che sapeva dialogare con le opposizioni, sapeva avere una visione a trecentosessanta gradi anche sul futuro, per amore della sua città. Stasera ho visto il tuo sguardo volgersi veramente e sinceramente verso le opposizioni. Il tuo invito accorato ha colpito tutti e ti responsabilizza, molto. Da questo momento tu puoi decidere davvero quale deve essere il futuro di questa composizione consiliare. Puoi disegnare una nuova strada che ci possa portare ad un dialogo vero, nuovo, fattivo all’interno di questo consiglio comunale”. Genovese ha spiegato di aver provocatoriamente “presentato una mozione di sfiducia, un foglio aperto con la mia firma. Ma quella mozione dovrebbe servire innanzitutto a te cara Laura. Sei un sindaco eletto con il sistema diretto. Hai il dovere prima ancora che il potere di indicare una squadra. La mozione di sfiducia significa capire chi in questa aula ha fiducia in Laura Nargi, in modo aperto, sincero, guardandosi negli occhi”. Per questo Genovese ha invocato uno “scatto di orgoglio e di senso della responsabilità ” a tutti i consiglieri della maggioranza. Il consigliere Gerardo Melillo ha preso atto che il discorso della sindaca Nargi dimostra come “vuole governare la citta’ e avere un rapporto ottimo con tutto il consiglio comunale, che ne è espressione. E vuole essere chiara, trasparente e cristallina. Non e stato facile per lei arrivare a questo punto con la schiena dritta: lei non si e’ piegata”. Proprio Melillo, ricordando anche come e’ stato decisivo in alcune vicende il Patto Civico e soprattutto il trattamento riservato allo stesso, ha lodato il “nuovo viatico” che ha aperto il sindaco, ribadendo piena fiducia alla Nargi. Fiducia che e’ stata ribadita anche dal consigliere Giuseppe Giacobbe.