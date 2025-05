Crisi al Comune, Gengaro: Festa e Nargi come i “ladri di Pisa”, si restituisca la parola ai cittadini

AVELLINO – “Sembra la storia dei “ladri di Pisa”, la mattina fanno finta di litigare e poi la notte vanno a rubare insieme. Io non credo né a Festa nè a Nargi”. Per il consigliere comunale Antonio Gengaro, leader della coalizione alternativa all’attuale sindaca alle ultime amministrative non c’è nessuno sconto da fare nella vicenda politica e nello scontro a distanza tra Laura Nargi e Gianluca Festa. “È una vicenda squallida di spartizione – tuona Gengaro – una vicenda di potere, di dominio sulla città di Avellino, che non è utile al progresso della nostra comunità”. Respinta anche l’ipotesi di un qualsiasi sostegno alla eventuale nuova maggioranza che potrebbe cercare in aula Nargi: “Esistono istituzioni così civili come le elezioni. Come ridare la parola ai cittadini, se si è incapaci di governare si va a casa”.