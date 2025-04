Il messaggio del presidente D’ Agostino ai tifosi: continuateci a rendere orgogliosi

AVELLINO- Continuate a rendermi orgoglioso della vostra maturita’. E’ il messaggio che ha voluto lanciare alla vigilia del match piu’ atteso dell’ anno il patron dell’ Avellino Calcio Angelo Antonio D’ Agostino. Ecco il testo: “È stata una settimana intensa, nella quale abbiamo toccato con mano tutta la fibrillazione della nostra gente in vista della gara che potrebbe regalarci quello per cui da cinque anni stiamo lavorando.Abbiamo provato a giocare altrove, non è stato possibile. Si gioca a Potenza, con mille biglietti che sicuramente non soddisfano la richiesta del nostro popolo. È proprio a loro che rivolgo il mio messaggio.Non roviniamo una stagione per il rammarico di non essere presenti, comportiamoci con maturità come abbiamo fatto nel corso di tutto il campionato, vincendo in campo e sugli spalti con un atteggiamento che mi ha reso orgoglioso dei nostri tifosi e fiero di rappresentarli in qualità di presidente. Per coloro che non ci saranno, attraverso la nostra emittente media partner Prima Tivvù, daremo la possibilità di vedere la partita in chiaro in tutta la Regione Campania. In provincia ed in città sono stati allestiti maxi schermi che consentiranno di vivere la partita sperando che al triplice fischio sia un tripudio in più luoghi d’Irpinia. L’augurio che ci facciamo, a poche ore dalla gara, è quello di tornare vincitori e festeggiare tutti insieme in città.

Vi ringrazio per l’affetto ed il sostegno che quotidianamente ci dimostrate.Forza Lupi, manca l’ultimo passo!”.