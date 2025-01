Federazione Nazionale Ordini Veterinari: Limone lancia la sua candidatura

AVELLINO- Antonio Limone lancia “con determinazione ed orgoglio” la sua candidatura alla guida della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Il consigliere dell’Ordine di Avellino, alla guida dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno ha scelto

Verona, dove ha partecipato al Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani, per presentare la sua candidatura alla FNOVI. “La mia decisione nasce da un profondo senso di responsabilità verso la nostra categoria- ha spiegato Limone- che oggi si trova al centro di sfide epocali: pandemie, cambiamenti climatici, antimicrobico-resistenza e sicurezza alimentare. Non possiamo più permetterci di essere spettatori. È tempo di essere protagonisti, di costruire una professione unita, innovativa, e capace di dialogare con la politica e la società.Credo fermamente in una veterinaria al servizio del futuro, che sappia rispondere ai bisogni della collettività con competenza e visione. È il momento di rinnovare la nostra formazione, rafforzare la prevenzione e consolidare la nostra rappresentatività sui tavoli istituzionali”. Ma ha anche aggiunto che si impegnerà ” 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼, 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗰𝘂𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮. 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮.Grazie a tutti per la fiducia e il confronto costruttivo. Andiamo avanti, con passione e determinazione, per un futuro migliore per la nostra professione e per la società”.